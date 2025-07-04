Измайлов: даже «Урал» может заменить «Торпедо», если решение примет исполком

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о возможной замене московского «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

— Какой клуб может заменить «Торпедо» в РПЛ?

— Если будет дисквалификация, один вариант. Возможны другие санкции со стороны РПЛ.

— Есть чёткая процедура в связи с исключением клуба из РПЛ?

— Если будет дисквалификация до начала сезона, преимущество имеет клуб РПЛ, то есть «Оренбург». Если решение будет принято на исполкоме, возможно, даже «Урал» может заменить «Торпедо», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.