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Глава ФНЛ прокомментировал ситуацию со «слитыми» ответами перед экзаменом для судей

Глава ФНЛ прокомментировал ситуацию со «слитыми» ответами перед экзаменом для судей
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о ситуации со «слитыми» ответами перед экзаменом для судей. Ранее сообщалось, что заместитель председателя судейского комитета РФС Александр Гвардис в социальных сетях опубликовал ответы на тест для судей и инспекторов Первой лиги перед проведением экзамена.

«Негативная реакция на это. Думаю, будет отдельное разбирательство по комитету по этике. Все результаты должны быть аннулированы, и все должны заново сдавать тесты. Мы заинтересованы в том, чтобы качество судейства было лучше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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