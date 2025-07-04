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Глава ФНЛ выразил надежду, что решение по «Торпедо» примут до начала сезона

Глава ФНЛ выразил надежду, что решение по «Торпедо» примут до начала сезона
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов выразил надежду, что решение по московскому «Торпедо» примут до начала сезона-2025/2026. Ранее сообщалось, что чёрно-белые могут покинуть высший российский дивизион и по ходу сезона.

«Если «Торпедо» исключат вообще, важно обеспечить целостность соревнования. Для нас это крайне нежелательный вариант. Лучше, чтобы играли 18 команд. Надеюсь, что это будет всё решено до сезона. Для всех будет проще», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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