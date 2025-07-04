Глава ФНЛ Измайлов: рад, что «Черноморец» удалось сохранить в Первой лиге

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался о резонансном интервью экс-инвестора новороссийского «Черноморца» Сергея Шишкарёва о возможном договорном матче.

— Насколько знаю, Сергей Николаевич Шишкарёв сам отказался от своих обвинений. Я рад, что стороны пришли к соглашению. Рад, что получилось сохранить клуб в Первой лиге. Дальше будем смотреть за развитием событий.

— Было ли внутреннее расследование?

— В словах Сергея Николаевича я не увидел логики. Нет смысла договариваться, «Черноморцу» не было смысла сдавать эту игру. Объясните мне, зачем в этом матче играть нечестно? — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.