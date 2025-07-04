Измайлов прокомментировал ситуацию со стадионом «Фишт» между «Сочи» и «Черноморцем»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию со стадионом «Фишт» между «Сочи» и новороссийским «Черноморцем». Напомним, «Черноморец» хотел использовать «Фишт» для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Сочи» не является владельцем стадиона «Фишт». Вопрос нужно задавать региону, а не клубу. Понимаю, что вы говорите про то, что «Сочи» не дал стадион «Черноморцу», чтобы выступить в РПЛ. Такой вариант развитий может быть.

Команды могут играть в зависимости от количества футболистов и их готовности. Неспортивный принцип может быть. Для меня как для бывшего руководителя клуба важны очки в любом матче. Там, возможно, «Сочи» не нужны были очки», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.