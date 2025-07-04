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Глава ФНЛ считает, что стоит снизить критерии по отбору клубов в РПЛ

Глава ФНЛ считает, что стоит снизить критерии по отбору клубов в РПЛ
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказал мнение, что стоит снизить критерии по допуску клубов в Российскую Премьер-Лигу. Ранее новороссийский «Черноморец» не смог принять участие в стыковых матчах, так как не получил лицензию РФС-1.

«Сейчас понимаю, что при нынешней ситуации критерии по отбору в РПЛ и остальные лиги нужно снижать. Если есть какие-то правила, нужно их придерживаться. Пока в Первой лиге есть клубы, которые могут пройти лицензирование РПЛ. Вряд ли все клубы должны иметь задачу выхода в РПЛ», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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