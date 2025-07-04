Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин рассказал, в каких ситуациях Заболотный будет полезен для «Спартака»

Гришин рассказал, в каких ситуациях Заболотный будет полезен для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Гришин высказался о переходе нападающего Антона Заболотного в московский «Спартак». Гришин полагает, что 34-летний форвард будет использоваться главным тренером команды Деяном Станковичем в качестве плана «Б».

«У «Спартака» мало нападающих, которые хорошо борются в штрафной площади после передач с фланга, поэтому Заболотный пригодится для такой игры, он будет как план «Б» у Станковича. Если игра не будет идти низом, то Заболотный станет выходить и принимать передачи с фланга. Он хорошо играет наверху и качественно прессингует», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон московский «Спартак» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.

Материалы по теме
«В «Спартак» два раза не зовут». Семшов отреагировал на трансфер Заболотного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android