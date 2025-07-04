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Глава ФНЛ Измайлов высказался об идее закрытого формата РПЛ

Глава ФНЛ Измайлов высказался об идее закрытого формата РПЛ
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов оценил идею закрытого формата Российской Премьер-Лиги.

— Что думаете о закрытом формате РПЛ?
— Мы эту историю обсуждали в 2014 году. Есть определённый регламент УЕФА и ФИФА. Это всё касается спортивной составляющей и спортивного роста клубов. У всей вертикали футбола должна быть цель. Поэтому не очень правильно закрываться. Когда я был в «Спартаке», был одним из инициаторов. Потому что проще управлять. Мы понимаем, что РПЛ — элитный продукт, куда должны попадать клубы, которые должны соответствовать критериям. Нужно заранее строить или готовить стадионы, а не за две недели до чемпионата, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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