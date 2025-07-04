Глава ФНЛ заявил, что клубы, вышедшие в РПЛ, должны играть на стадионах в своём регионе

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что клубы, вышедшие в Российскую Премьер-Лигу, должны играть на стадионах в своём регионе. По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ поднялись калининградская «Балтика» и «Сочи».

— Не кажется, что отсутствует равноправие, когда «Алания» не может сыграть на своем стадионе в РПЛ, а условный «Нефтехимик» может сыграть на стадионе «Рубина»?

— Я считаю, что клуб, который выходит в РПЛ, должен играть на своём стадионе в регионе, а не в городе — это более узко. «Алания» проводила матч с Медиалигой, где стадион был забит битком, — передает слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.