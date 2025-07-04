В «Зените» допустили, что Роман Вега дебютирует за клуб 6 июля

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра не исключил, что новичок команды Роман Вега дебютирует за сине-бело-голубых в товарищеском матче с калининградской «Балтикой». Игра пройдёт 6 июля. Начало — в 19:30 мск.

«Вега – очень перспективный футболист. Надеюсь, он поможет нам. Мы с ним уже познакомились. Это хороший парень, который физически достаточно силён. Он приехал и сразу почувствовал, что здесь всё отлично. Посмотрим ещё на его состояние, но не исключено, что он сможет сыграть с «Балтикой», – приводит слова Оливейры Metaratings.

О переходе Веги «Зенит» объявил накануне, 3 июля. Вега выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн. Напомним, «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.