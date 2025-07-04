Глава ФНЛ Измайлов: по Писарскому была целая цепочка, которую надо было раскрутить

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался об отстранении игрока Владимира Писарского от футбольной деятельности из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе.

— Как часто сообщают о таких ситуациях, как с Писарским?

— Насколько знаю, в АПЛ были случаи, когда игроки ставили через третьих лиц. Лига получает сигналы от букмекеров, но это касается больших ставок на определённые игры. В таком случае лига ставит под вопрос проведение этой игры. По кейсу Писарского была целая цепочка, которую надо было раскрутить, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.