Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что в ФНЛ решили отказаться от идеи пауз на матчи сборных. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 в Российскую Премьер-Лигу поднялись калининградская «Балтика» и «Сочи».

— В следующем сезоне будет пауза на матчи сборных, как и в РПЛ? Максим Митрофанов говорил, что это рассматривается.

— Это рассматривалось. В случае пауз приходилось бы приостанавливать турнир. Вряд ли нужно это делать ради немногочисленных игроков для национальных команд. Мы все равно играем в сжатом режиме без пауз на сборные, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.