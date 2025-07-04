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В ФНЛ решили отказаться от идеи пауз на матчи сборных

В ФНЛ решили отказаться от идеи пауз на матчи сборных
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что в ФНЛ решили отказаться от идеи пауз на матчи сборных. Напомним, по итогам сезона-2024/2025 в Российскую Премьер-Лигу поднялись калининградская «Балтика» и «Сочи».

— В следующем сезоне будет пауза на матчи сборных, как и в РПЛ? Максим Митрофанов говорил, что это рассматривается.
— Это рассматривалось. В случае пауз приходилось бы приостанавливать турнир. Вряд ли нужно это делать ради немногочисленных игроков для национальных команд. Мы все равно играем в сжатом режиме без пауз на сборные, — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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