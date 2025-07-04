Томасу Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования

Бывший полузащитник «Арсенала» Томас Парти обвинён в пяти эпизодах изнасилования. Об этом информирует официальный сайт Королевской прокурорской службы (CPS).

Сообщается, что указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год. Парти предстанет перед Вестминстерским магистратским судом во вторник, 5 августа 2025 года.

«Королевская прокурорская служба после тщательного изучения обширного пакета доказательств санкционировала привлечение Томаса Парти к ответственности по нескольким пунктам обвинения в изнасиловании. Наши прокуроры работали сообща с сотрудниками столичной полиции, которые провели расследование, изучили доказательства и дали рекомендации по предъявлению соответствующих обвинений.

Мы напоминаем всем, что уголовное дело находится в производстве и обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство. Мы знаем, что это заявление вызовет значительный общественный резонанс, но крайне важно, чтобы в интернете не публиковались сообщения, комментарии или информация, которые могут каким-либо образом повлиять на ход разбирательства», — сказано в заявлении CPS.

Самые скандальные футболисты в истории: