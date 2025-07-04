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«Барселона» навсегда отказалась от идеи подписания Нико Уильямса из «Атлетика» — RAC1

«Барселона» навсегда отказалась от идеи подписания Нико Уильямса из «Атлетика» — RAC1
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«Барселона», долгое время работавшая над переходом крайнего нападающего «Атлетика» Нико Уильямса, ничего не знала о его решении продлить контракт с баскским клубом до 2035 года, о чём было объявлено сегодня, 4 июля. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, сине-гранатовые узнали о пролонгации трудового соглашения с 22-летним футболистом только из официального объявления. Однако начали подозревать, что переход может сорваться некоторое время назад.

Подчёркивается, что теперь «двери «Барселоны» закрыты для Нико навсегда».

Ранее СМИ активно сообщали, что каталонский клуб вышел на финальную стадию переговоров по Уильямсу и был готовы выплатить «Атлетику» сумму отступных в размере € 58-62 млн. Отмечалось желание самого нападающего стать игроком «Барселоны».

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