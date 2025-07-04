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Тренер «Зенита» Тимощук рассказал о нынешнем состоянии команды на летних сборах

Тренер «Зенита» Тимощук рассказал о нынешнем состоянии команды на летних сборах
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о нынешней форме команды, которая в рамках летних сборов готовится к новому сезону.

— Анатолий Александрович, летние сборы «Зенита» в самом разгаре, уже два матча позади. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии команда, какие промежуточные итоги по этим двум играм уже для себя отметили?
— Да, начался тренировочный сбор, провели функциональное тестирование, запланированные тесты сделали. Видно, что ребята приехали в хорошем состоянии. Естественно, сейчас работают под нагрузками, двухразовые занятия, много беговой работы. Конечно, не забываем про мяч, работаем с ним, делаем много тактических упражнений. То, что касается двух матчей, думаю, достаточно хорошо их провели, дали практически всем сыграть запланированное время, которое хотели. Вчера по 45 минут, ещё сыграли с «Црвеной», там были запланированы замены. Поэтому, естественно, стараемся сделать так, чтобы ребята как можно быстрее пришли к общему функционалу, потому что сборники приехали позже, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Ранее в товарищеских матчах «Зенит» переиграл сербскую «Црвену Звезду» (3:0) и «Динамо» Махачкала (2:0).

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