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AS: «Арсенал» готов заплатить «Реалу» более € 90 млн за Родриго, в нём видят нового лидера

AS: «Арсенал» готов заплатить «Реалу» более € 90 млн за Родриго, в нём видят нового лидера
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В «Арсенале» считают, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс может стать новым лидером спортивного проекта «канониров» наряду с вингером Букайо Сакой. Об этом сообщает AS.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за бразильского футболиста более € 90 млн и сделать его трансфер самым дорогим нынешним летом. Родриго не намерен обсуждать будущее до завершения клубного чемпионата мира, где участвует «Реал». После завершения соревнования игрок собирается обсудить свои перспективы в команде с её главным тренером Хаби Алонсо.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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