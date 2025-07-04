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Тренер «Зенита» Тимощук оценил физическую форму игроков команды

Тренер «Зенита» Тимощук оценил физическую форму игроков команды
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий на тему физической формы игроков, которые принимают участие в летних сборах команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Гонду – 71'     2:0 Педро – 89'    

— Насколько велика разница в форме и функциональном состоянии между теми, кто с самого начала работает, и сборниками, которые позже присоединились?
— Естественно, разница ощутима. Поэтому во вчерашнем матче сборникам дали чуть меньше времени поиграть, и видно, что, скажем так, функционально и физически им было тяжеловато. Естественно, есть время, чтобы все были в общем и нужном для нас состоянии. Поэтому так и планируется тренировочный процесс, работаем в группах. Их делим по признаку, кто какой соответствует по качествам организма на данном этапе. Для этого созданы группы, чтобы футболисты получали правильную нагрузку, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

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