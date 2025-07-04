Тренер «Зенита» Тимощук оценил физическую форму игроков команды

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий на тему физической формы игроков, которые принимают участие в летних сборах команды.

— Насколько велика разница в форме и функциональном состоянии между теми, кто с самого начала работает, и сборниками, которые позже присоединились?

— Естественно, разница ощутима. Поэтому во вчерашнем матче сборникам дали чуть меньше времени поиграть, и видно, что, скажем так, функционально и физически им было тяжеловато. Естественно, есть время, чтобы все были в общем и нужном для нас состоянии. Поэтому так и планируется тренировочный процесс, работаем в группах. Их делим по признаку, кто какой соответствует по качествам организма на данном этапе. Для этого созданы группы, чтобы футболисты получали правильную нагрузку, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».