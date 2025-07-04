Стала известная трансферная цель «Барселоны» после срыва перехода Нико Уильямса

«Барселона» в ближайшие недели планирует предпринять новую попытку подписать крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса после неудачи с переходом вингера Нико Уильямса из «Атлетика» из Бильбао. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, за последние недели в стане мерсисайдцев приняли решение не продавать колумбийского футболиста в «Барселону» или «Баварию», также следящую за ним.

Подчёркивается, что в переходе в каталонский клуб по-прежнему заинтересован нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Сегодня, 4 июля, Уильямс продлил трудовое соглашение с баскским клубом до 2035 года.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: