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Пять футболистов «Манчестер Юнайтед» заявили о желании покинуть клуб — Романо

Пять футболистов «Манчестер Юнайтед» заявили о желании покинуть клуб — Романо
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Нападающие Маркус Рашфорд, Антони, Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо и защитник Тирелл Маласиа проинформировали «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть стан «красных дьяволов». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, летом 2024 года Санчо перешёл в «Челси» на правах аренды. Зимой Рашфорд был арендован «Астон Виллой», Антони — «Бетисом», а Маласиа — ПСВ.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» заработал 42 очка и занял 15-е место. Также «красные дьяволы» дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1.

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