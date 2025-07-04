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Тренер Анатолий Тимощук высказался о календаре товарищеских матчей «Зенита»

Тренер Анатолий Тимощук высказался о календаре товарищеских матчей «Зенита»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук дал комментарий на тему календаря контрольных матчей клуба с берегов Невы.

— Очень плотный график товарищеских матчей на этих сборах. Игры через два дня на третий, как в самом насыщенном сезоне.
— Я думаю, это хорошо. Для футболиста эта нагрузка воспринимается более легко и более радостно. Естественно, мы это рассматриваем всё-таки как тренировку с повышенной интенсивностью. И как возможность оценить, в каком состоянии и тонусе находятся футболисты в игровом цикле. Это важно понимать, прогнозировать, чтобы к первым матчам чемпионата быть уже максимально готовыми, — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».

Ранее в товарищеских встречах «Зенит» переиграл сербскую «Црвену Звезду» (3:0) и «Динамо» Махачкала (2:0). 6 июля «Зенит» сразится с «Балтикой», 9 июля — со швейцарским «Сьоном», а 13 июля — с сербской «Войводиной».

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