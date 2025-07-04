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Президент «Сочи» Ротенберг ответил на вопрос о задачах клуба на предстоящий сезон в РПЛ

Президент «Сочи» Ротенберг ответил на вопрос о задачах клуба на предстоящий сезон в РПЛ
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о задачах клуба на грядущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы раньше времени ничего не говорим. Ждём начала сезона, идёт подготовка, смена состава. Смотрим, на какие позиции подобрать игроков. Задача — выигрывать каждый предстоящий матч», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Сочи» вышел в Российскую Премьер-Лигу по итогам переходных матчей, в которых команда встречалась с «Пари НН». По результатам двух игр «Сочи» одержал победу со счётом 4:3. В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги клуб набрал 57 очков и занял пятое место.

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