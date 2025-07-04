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Президент «Сочи» Ротенберг высказался об отстранении Писарского от футбольной деятельности

Президент «Сочи» Ротенберг высказался об отстранении Писарского от футбольной деятельности
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал отстранение нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского от любой деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

«Не знаю, что и как произошло с Писарским. Не бывает дыма без огня, это проблема именно игрока, который, как я понимаю, непозволительно себя повёл. Я даже не подозревал этого. Как спортсмены так могут себя вести? Надо у него спросить, умышленно он это делал или нет», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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