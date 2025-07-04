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Кунья станет новым 10-м номером «Манчестер Юнайтед», Рашфорд покинет клуб — Романо

Кунья станет новым 10-м номером «Манчестер Юнайтед», Рашфорд покинет клуб — Романо
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«Манчестер Юнайтед» проинформировал представителей вингера Маркуса Рашфорда, что ранее принадлежавший ему 10-й игровой номер будет отдан новоиспечённому нападающему «красных дьяволов» Матеусу Кунье. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, этот шаг определённо означает завершение этапа карьеры английского футболиста, связанного с «Манчестер Юнайтед». Рашфорд мечтает о переходе в «Барселону», это приоритетный вариант для его будущего.

27-летний нападающий является воспитанником «красных дьяволов». В составе взрослой команды «Манчестер Юнайтед» Рашфорд принял участие в 426 матчах во всех турнирах, в которых отметился 138 голами и 77 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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