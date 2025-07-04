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Филиппе Коутиньо стал игроком клуба «Васко да Гама» на постоянной основе

Филиппе Коутиньо стал игроком клуба «Васко да Гама» на постоянной основе
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо стал игроком бразильского клуба «Васко да Гама» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Футболист выступал за команду из чемпионата Бразилии с июля 2024 года в рамках аренды, права на игрока принадлежали «Астон Вилле». В 26 матчах нынешнего клубного сезона Коутиньо забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Tramsfermarkt, рыночная стоимость исполнителя составляет € 4,5 млн.

После 12 матчей «Васко да Гама» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии, в активе команды на данный момент 13 очков.

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