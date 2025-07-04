Филиппе Коутиньо стал игроком клуба «Васко да Гама» на постоянной основе

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо стал игроком бразильского клуба «Васко да Гама» на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Футболист выступал за команду из чемпионата Бразилии с июля 2024 года в рамках аренды, права на игрока принадлежали «Астон Вилле». В 26 матчах нынешнего клубного сезона Коутиньо забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Tramsfermarkt, рыночная стоимость исполнителя составляет € 4,5 млн.

После 12 матчей «Васко да Гама» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии, в активе команды на данный момент 13 очков.