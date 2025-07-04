В «Реале» пообещали бонус в € 1 млн каждому футболисту за победу на клубном ЧМ — AS

Руководство «Реала» поставило перед футболистами команды задачу выиграть клубный чемпионат мира 2025 года. В стане «сливочных» расценивают турнир как стратегический. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» готов выплатить по € 1 млн каждому игроку в случае победы в данном соревновании. Подчёркивается, что это самая большая премия, предлагаемая боссами «Реала» футболистам за непродолжительный турнир.

Отмечается, что испанский гранд расценивает клубный чемпионат мира как соревнование, сопоставимое по уровню с Лигой чемпионов.

На текущий момент «Реал» дошёл до стадии 1/4 финала клубного мирового первенства, где встретится с дортмундской «Боруссией» (5 июля).

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