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«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» хотят подписать Ндиди из «Лестер Сити» — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» хотят подписать Ндиди из «Лестер Сити» — Джейкобс
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«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» надеются приобрести полузащитника «Лестер Сити» и сборной Нигерии Вильфреда Ндиди. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

«Лисы» по итогам прошедшего сезона заняли 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 25 очков. Коллектив вылетел из высшего дивизиона и в сезоне-2025/2026 будет выступать в Чемпионшипе. По данным GIVEMESPORT, за игроком также следят клубы из Саудовской Аравии.

В 30 встречах клубного сезона-2024/2025 Ндиди забил один гол и отдал пять голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вильфреда составляет € 15 млн.

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