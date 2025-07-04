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Гендиректор «Крыльев Советов» заявил о цели попасть в восьмёрку РПЛ в следующем сезоне

Гендиректор «Крыльев Советов» заявил о цели попасть в восьмёрку РПЛ в следующем сезоне
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян ответил на вопрос о цели самарской команды на грядущий сезон чемпионата мира.

— Губернатор Самарской области Владимир Федорищев в прошлом сезоне говорил, что цель «Крыльев Советов» — топ-8. Сейчас какая цель перед командой?
— Я и от председателя совета директоров клуба, и в информационном поле в том числе слышал о цели не ниже прошлого сезона. Я имею в виду топ-8. Именно такую цель перед собой будет ставить амбициозная команда на следующий сезон. Реально ли это? Время покажет. Сейчас команда на стадии формирования. Как только она окончательно сформируется, начнётся сезон, всё будет понятно, — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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