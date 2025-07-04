«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль»: текстовая трансляция матча 1/4 финала КЧМ начнётся в 22:00

Сегодня, 4 июля, состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Флуминенсе» (Бразилия) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра пройдёт на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели из Нидерландов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/8 финала соревнования «Флуминенсе» встречался с миланским «Интером». Бразильская команда одержала победу со счётом 2:0. На аналогичном этапе турнира «Аль-Хиляль» играл с «Манчестер Сити». Саудовский клуб победил «горожан» со счётом 4:3, матч закончился в дополнительное время.