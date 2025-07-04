«Реал» планирует подписать ещё одного футболиста до конца лета — журналист Пикон

Мадридский «Реал» больше не планирует покупать новых футболистов нынешним летом, за исключением крайнего защитника «Бенфики» Альваро Каррераса. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Королевский клуб» также не собирается массово продавать игроков. Вероятно, стан «сливочных» может покинуть один футболист. Руководство «Реала» считает нынешний состав достаточно конкурентоспособным.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатят € 45 млн за трансфер Каррераса.

В минувшем сезоне Каррерас принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: