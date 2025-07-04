Карпин оценил уровень восприимчивости игроков «Динамо» к своим идеям

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о восприимчивости футболистами бело-голубых его идей.

– Насколько оцениваете восприимчивость вашей новой команды к вашим идеям? По 10-балльной шкале.

– По пониманию требований — на восемь, наверное. Девять даже. По исполнению, по тому, что они могут на данный момент, я бы сказал, на 10 баллов. Но они играли по 45 минут. И уровень сопротивления здесь тоже роль играет, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжит возглавлять российскую национальную команду.

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