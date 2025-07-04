«Динамо» Москва — «Партизан»: Макаров открыл счёт в матче на шестой минуте

В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московское «Динамо» и белградский «Партизан». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Денис Макаров.

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.

Интересно, что «Динамо» и «Партизан» уже встречались между собой в прошлом розыгрыше Братского кубка в 2024 году. Тогда основное время встречи завершилось со счётом 2:2. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались сербы (4:2).

Самая крупная победа «Динамо»: