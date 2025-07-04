Агент Карраскаля опроверг новость о договорённости «Динамо» и «Фламенго» о переходе игрока

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о договорённости бело-голубых с «Фламенго» о переходе колумбийского футболиста.

— Правда, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля?

— Нет, — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали переход Карраскаля за сумму около € 14 млн.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Самая крупная победа «Динамо»: