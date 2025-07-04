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«Айнтрахт» подписал нападающего «Майнца» Буркардта

«Айнтрахт» подписал нападающего «Майнца» Буркардта
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Центральный нападающий «Майнца» Жонатан Буркардт перешёл в «Айнтрахт». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Франкфурта.

Футболист подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

В 30 матчах прошедшего клубного сезона Буркардт забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Помимо этого, футболист выступает за сборную Германии. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стоимость данного трансфера оценивается в сумму до € 23 млн с учётом бонусов.

По итогам прошлого сезона «Айнтрахт» занял третье место в турнирной таблице Бундеслиги, заработав 60 очков. Команда выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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