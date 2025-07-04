«Челси» оштрафован УЕФА на € 20+60 млн за нарушение финансовых правил

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал «Челси» на € 20 млн за нарушение финансовых правил и ещё на € 60 млн — в качестве условного штрафа. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

«Челси» согласился на четырёхлетний период наблюдения.

Также санкциям подверглась «Астон Вилла». Бирмингемскому клубу придётся заплатить € 5 млн. Также «Астон Вилла» оштрафована ещё на € 15 млн условно.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, в минувшем сезоне «Челси» потратил на покупку новых футболистов € 281,9 млн. По итогам сезона-2024/2025 «синие» заняли четвёртое место в АПЛ.

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