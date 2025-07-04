Экс-игрок «Ювентуса» Бернардески переходит в «Болонью» — Романо

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Торонто» Федерико Бернардески в ближайшее время на правах свободного агента перейдёт в «Болонью». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее футболист договорился с канадской командой о расторжении контракта. Отмечается, что переговоры игрока с итальянским коллективом находятся на продвинутой стадии, о подписании трудового соглашения будет объявлено в ближайшее время.

В 15 матчах нынешнего клубного сезона Бернардески забил четыре гола и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Федерико составляет € 3,5 млн.