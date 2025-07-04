Такэхиро Томиясу покинул «Арсенал»

Защитник Такэхиро Томиясу ушёл из «Арсенала». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Футболист выступал за «канониров» с 2021 года, перейдя из «Болоньи». За это время он принял участие в 84 матчах лондонцев. Травмы помешали игроку проявить себя в этой команде, стороны досрочно расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

Томиясу в прошлом клубном сезоне сыграл одну встречу. Помимо этого, футболист выступает за сборную Японии.

«Арсенал» по итогам сезона-2024/2025 занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 74 очка. Коллектив примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.