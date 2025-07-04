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«Барселона» оштрафована на € 15+45 млн за нарушение финансовых правил

«Барселона» оштрафована на € 15+45 млн за нарушение финансовых правил
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У «Барселоны» были выявлены нарушения по итогам проверки финансовой устойчивости в отчётах за 2023 и 2024 годы. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал каталонский клуб на € 15 млн и ещё на € 45 млн — в качестве условного штрафа. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

«Барселона» согласилась на четырёхлетний период наблюдения.

Подчёркивается, что конечная цель всех клубов, попавших под санкции, включая сине-гранатовых, — полностью соответствовать правилам распределения доходов от футбола к концу расчётного периода (в сезоне-2026/2027 — за двухлетний период, в сезоне-2027/2028 — за трёхлетний период и так далее).

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Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

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