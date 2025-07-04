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Марко Раконьяц ушёл из «Локомотива»

Марко Раконьяц ушёл из «Локомотива»
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Нападающий Марко Раконьяц покинул московский «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок действия трудового соглашения игрока с красно-зелёными был рассчитан до лета 2026 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. В футболке железнодорожников Раконьяц провёл 15 матчей, в прошлом сезоне он выступал за венгерский «Диошдьёр» на правах аренды.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице, заработав 53 очка. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс. Футболист также выступает за сборную Черногории.

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