«Фламенго» объявил о переходе Жерсона в «Зенит»

«Фламенго» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с 28-летним полузащитником Жерсоном. Подчёркивается, что «Зенит» выплатил сумму отступных в размере € 25 млн.

«Мы желаем игроку удачи в дальнейшей карьере», — написано в заявлении красно-чёрных.

Бразильский игрок выступает в составе красно-чёрных с января 2023 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Жерсону со стороны саудовского «Аль-Насра».

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