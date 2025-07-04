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«Динамо» Москва — «Партизан»: Фомин вывел хозяев вперёд на 60-й минуте

«Динамо» Москва — «Партизан»: Фомин вывел хозяев вперёд на 60-й минуте
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В эти минуты идёт матч BetBoom Братского кубка, в котором встречаются московское «Динамо» и белградский «Партизан». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

На 60-й минуте полузащитник Даниил Фомин вывел московскую команду вперёд.

На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. На 20-й минуте нападающий гостей Йован Милошевич восстановил равновесие.

Все матчи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и продлится до 5 июля.

Интересно, что «Динамо» и «Партизан» уже встречались между собой в прошлом розыгрыше Братского кубка в 2024 году. Тогда основное время встречи завершилось со счётом 2:2. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались сербы (4:2).

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