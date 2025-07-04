Фото: Иван Сергеев и Константин Тюкавин сидят вместе на трибуне во время матча «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин и нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев были сфотографированы сидящими вместе на трибуне во время матча бело-голубых с «Партизаном» в BetBoom Братском кубке. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Сергеев подписал контракт с «Динамо».

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Напомним, этим летом московское «Динамо» возглавил действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

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