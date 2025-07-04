Вратарь Александр Беленов вернулся в «Уфу»

Голкипер Александр Беленов вернулся в «Уфу». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Александр играл за «Уфу» с 2017 по 2022 год. За этот период он провёл 165 матчей, 54 из которых сыграл «всухую». Беленов также участвовал в шести встречах квалификации Лиги Европы. После ухода из клуба футболист выступал за казанский «Рубин» и воронежский «Факел».

В начале своей карьеры Беленов выступал за «Салют», до «Уфы» он защищал цвета московского «Спартака», «Кубани» и «Анжи». В активе футболиста есть матч за вторую сборную России.

По итогам прошлого сезона «Уфа» заняла 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 35 очков.