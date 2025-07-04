Иван Сергеев стал игроком московского «Динамо»

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили о переходе нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».

«Иван Сергеев продолжит карьеру в московском «Динамо». Нападающий защищал цвета самарского клуба в сезонах-2020/2021 и 2021/2022, а летом 2024 года вновь вернулся в команду», — сказано в заявлении самарского клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Напомним, этим летом московское «Динамо» возглавил действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

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