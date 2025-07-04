«Динамо» победило «Партизан» в матче Братского кубка

Завершился матч BetBoom Братского кубка, в котором встречались московское «Динамо» и белградский «Партизан». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На шестой минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Денис Макаров. На 20-й минуте нападающий гостей Йован Милошевич восстановил равновесие. На 60-й минуте полузащитник Даниил Фомин вывел московскую команду вперёд. На 78-й минуте нападающий Владислав Степанов укрепил преимущество хозяев.

Интересно, что «Динамо» и «Партизан» уже встречались между собой в прошлом розыгрыше Братского кубка в 2024 году. Тогда основное время встречи завершилось со счётом 2:2. А в серии послематчевых пенальти сильнее оказались сербы (4:2).

Самая крупная победа «Динамо»: