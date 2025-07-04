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Иван Сергеев подписал контракт с «Динамо» на три года

Иван Сергеев подписал контракт с «Динамо» на три года
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Российский форвард Иван Сергеев заключил контракт с московским «Динамо» на три года с возможностью продления ещё на сезон. Клуб объявил о подписании футболиста «Крыльев Советов» во время товарищеского матча с «Партизаном» (3:1).

Фото: Кадр из трансляции

30-летний Сергеев минувший сезон провёл в составе самарских «Крыльев Советов», вернувшись в команду из «Зенита». В 30 матчах на его счету девять голов и три результативные передачи. Всего в составе «Крыльев Советов» Сергеев забил 60 голов и отдал 17 результативных передач в 91 игре.

Иван Сергеев является трёхкратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Суперкубка России в составе петербургского «Зенита». Также на его счету шесть матчей в составе сборной России и один гол.

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