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Главный тренер «Динамо» Карпин прокомментировал переход Ивана Сергеева в клуб

Главный тренер «Динамо» Карпин прокомментировал переход Ивана Сергеева в клуб
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о переходе нападающего Ивана Сергеева в клуб из «Крыльев Советов».

«Рад, что Сергеев перешёл. Я об этом знал заранее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Футболист сборной России подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до 2028 года.

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 встречах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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