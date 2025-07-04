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Иван Сергеев: доволен переходом в «Динамо»

Иван Сергеев: доволен переходом в «Динамо»
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Нападающий Иван Сергеев, который ранее перешёл из «Крыльев Советов» в московское «Динамо», поделился впечатлениями от этого трансфера.

«Доволен переходом в «Динамо», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сергеев провёл прошедший сезон в составе самарских «Крыльев Советов», вернувшись в команду из «Зенита». В 30 матчах он забил девять голов и отдал три голевые передачи. Суммарно в составе «Крыльев Советов» Сергеев забил 60 голов и отдал 17 результативных передач в 91 встрече.

Иван Сергеев является трёхкратным чемпионом России и трёхкратным обладателем Суперкубка России в составе «Зенита».

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