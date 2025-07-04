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Результаты матчей Братского кубка 4 июля

Результаты матчей Братского кубка 4 июля
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В пятницу, 4 июля, состоялся один матч BetBoom Братского кубка — 2025. Товарищеский турнир проходит в Москве. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча Братского кубка — 2025 на 4 июля:

«Динамо» Москва — «Партизан» — 3:1.

В Братском кубке принимают участие две российские команды и два клуба из Сербии. Помимо «Динамо» и «Партизана», за трофей борются ЦСКА и ОФК из Белграда.

В субботу, 5 июля, ЦСКА встретится с ОФК из Белграда. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Календарь Братского кубка
Турнирная таблица Братского кубка
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