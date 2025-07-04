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В «Динамо» подтвердили, что «Зенит» уговаривал Сергеева перейти в «Спартак»

В «Динамо» подтвердили, что «Зенит» уговаривал Сергеева перейти в «Спартак»
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о трансфере 30-летнего нападающего Ивана Сергеева в стан бело-голубых. Ранее появилась информация, что «Зенит» совместно со «Спартаком» затягивают переход Сергеева в «Динамо». Инсайдер Иван Карпов сообщал, что председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев лично убеждает форварда согласиться на предложение красно-белых.

«Почему передал привет «Зениту»? Странная история со звонками Сергееву. Он сам об этом сказал: «Зенит» хотел, чтобы Сергеев перешёл в «Спартак». Это не по-ленинградски, а я ленинградец. Надо не бояться «Динамо», а играть в футбол», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

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