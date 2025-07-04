«Ноттингем Форест» хочет подписать защитника «Лестер Сити» Кристиансена — Романо

Защитник «Лестер Сити» и сборной Дании Виктор Кристиансен оказался в сфере интересов «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Инсайдер Джанлука Ди Марцио дополняет, что другим претендентом на игрока является «Сандерленд». «Лисы» по итогам прошедшего сезона заняли 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 25 очков. Коллектив вылетел из высшего дивизиона и в сезоне-2025/2026 будет выступать в Чемпионшипе. Это может повлиять на выбор датчанина относительно своего будущего. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2028 года.