Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» хочет подписать защитника «Лестер Сити» Кристиансена — Романо

«Ноттингем Форест» хочет подписать защитника «Лестер Сити» Кристиансена — Романо
Комментарии

Защитник «Лестер Сити» и сборной Дании Виктор Кристиансен оказался в сфере интересов «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Инсайдер Джанлука Ди Марцио дополняет, что другим претендентом на игрока является «Сандерленд». «Лисы» по итогам прошедшего сезона заняли 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 25 очков. Коллектив вылетел из высшего дивизиона и в сезоне-2025/2026 будет выступать в Чемпионшипе. Это может повлиять на выбор датчанина относительно своего будущего. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» хотят подписать Ндиди из «Лестер Сити» — Джейкобс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android